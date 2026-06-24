Польский министр раскритиковала Зеленского за решение не ехать в Гданьск

Министр фондов и региональной политики Польши Катажина Пелчиньска-Наленч считает, что президент Владимир Зеленский совершил ошибку, приняв решение не ехать на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Главу партии "Польша 2050" и министра в правительстве Дональда Туска спросили об оценке решения президента Украины Владимира Зеленского, который не приедет в Гданьск на организованную Польшей и Украиной Конференцию по восстановлению Украины.

"Президент делает огромную ошибку, ведь именно сегодня Украина нуждается в средствах на восстановление. Он сам себе стреляет в ногу – это очередная ошибка после предыдущих, когда, абсолютно искажая историческую правду, он прославляет группировку, которая – да, когда-то боролась против советской власти, но прежде всего была преступной группировкой, совершавшей геноцид против поляков", – сказала Пелчиньска-Наленч.

На вопрос, выставляет ли президент Украины польского премьера на посмешище, отказываясь от участия в конференции, на которую Зеленский вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском приглашали участников, Пелчиньска-Наленч ответила: "Прежде всего, он выставляет – не на посмешище, а просто подставляет тех, кого лично пригласил, а пригласил он потому, что Украине нужны деньги, инвестиции и авторитет, чтобы кто-то захотел там инвестировать. Это чрезвычайно несерьезно".

Пелчиньска-Наленч подчеркнула, что была против лишения президента Украины ордена Белого Орла. "То, что сделал Зеленский, – это скандал, и мы имеем право и должны об этом сказать. Но реализация этого не должна происходить за счет нашей высшей награды", – сказала она.

В то же время она подчеркнула, что нынешняя ситуация требует прагматизма. "Несмотря на эти огромные эмоции – вполне оправданные, несмотря на возмущение поведением президента Зеленского, давайте помнить, где лежит самая большая проблема – это Россия, там враг, там большая опасность", – сказала Пелчиньска-Наленч, которая была послом Польши в России.

Стоит отметить, что министр-координатор по вопросам спецслужб Польши Томаш Семоняк считает правильным решение президента Владимира Зеленского не ехать на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

Напомним, 23 июня стало известно, что украинскую делегацию в Гданьске будет возглавлять премьер Юлия Свириденко, а президент Владимир Зеленский в Польшу не поедет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Конференция по восстановлению Украины выполнит свою работу независимо от состава украинской делегации.