В Швеции предлагают запретить соцсети для детей до 15 лет

Правительственная комиссия Швеции предложила, чтобы страна ввела возрастное ограничение в 15 лет для пользования социальными сетями.

Об этом пишет SVT, передает "Европейская правда".

Осенью прошлого года правительство назначило комиссию, которой было поручено рассмотреть возможности введения возрастного ограничения для социальных сетей.

Во вторник, 2 июня, она предложила, чтобы страна ввела запрет пользоваться социальными сетями детям в возрасте до 15 лет. Она подала министру социальных дел Якобу Форсмеду первый промежуточный отчет.

Форсмед предупредил: страна рискует "потерять целое поколение из-за бесконечного листания ленты".

В то же время предложенное ограничение будет касаться только пользователей, которые входят в свои учетные записи. Также под новые правила не будут подпадать видеоигры, если они содержат элементы социального взаимодействия, например Roblox.

Если предложение поддержат, новый закон в Швеции может вступить в силу с 1 января 2028 года.

"Это еще один шаг в направлении возвращения детям их детства", – добавил Форсмед.

Напомним, Национальное собрание Франции одобрило законопроект о запрете доступа к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.

Парламент Португалии также одобрил в первом чтении законопроект, который требует четкого согласия родителей для доступа детей в возрасте от 13 до 16 лет к социальным сетям.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон призывает к единому подходу ЕС относительно ограничений соцсетей для детей.