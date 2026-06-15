В Британии запретят соцсети для детей до 16 лет

Британский премьер-министр Кир Стармер объявил в понедельник, что в Британии запретят доступ к социальным сетям для лиц в возрасте до 16 лет и введут ограничения в отношении игровых платформ и сервисов прямых трансляций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Стармер заявил, что эти радикальные изменения "вернут детям их детство".

"Для меня очевидно, что полный запрет – это правильный выбор. Это будет иметь огромное значение, это обезопасит наших детей, сделает их счастливее, даст им больше времени, больше безопасности, больше свободы для взросления, больше возможностей", – сказал он на пресс-конференции.

Великобритания применит модель, похожую на австралийскую. Запрет будет распространяться на платформы, такие как YouTube, Facebook и X. Мессенджеры, такие как WhatsApp и Signal, не будут включены в запрет. Великобритания также введет "самые современные в мире ограничения" в отношении вредных функций, таких как прямые трансляции и общение детей в возрасте до 16 лет с незнакомцами.

"Существует ли ситуация в офлайн-мире, когда вы бы просто позволили своему ребенку общаться с незнакомцем, взрослым, о котором вы ничего не знаете? Нет, поэтому мы принимаем меры по этому поводу", – сказал Стармер.

Правительство уже имеет полномочия сделать первые шаги по новым ограничениям, отметил он, а до конца года должны быть приняты соответствующие нормативные акты. Сам запрет должен вступить в силу примерно весной следующего года.

В последние годы Великобритания все жестче относится к технологическим компаниям, призывая или заставляя их вводить проверку возраста, адаптировать свои алгоритмы и предотвращать распространение детьми обнаженных фотографий, сделанных на мобильные телефоны.

Однако с ростом осознания рисков для психического здоровья, связанных с тем, что дети проводят слишком много времени в интернете, Стармер решил пойти дальше после разговоров с родителями и изучения опыта Австралии.

Австралия стала первой страной, которая запретила социальные сети для детей в возрасте до 16 лет, заблокировав им в декабре прошлого года доступ к таким платформам, как TikTok, YouTube и Instagram и Facebook.

С тех пор ряд стран заявили, что планируют регулировать доступ к социальным сетям на фоне растущей обеспокоенности относительно влияния на здоровье и безопасность детей.

Великобритания провела консультации с учителями, родителями и молодежью относительно новых ограничений. Было получено более 116 тысяч ответов от родителей, представителей отрасли и молодежи. Более 83% родителей, которые ответили, заявили, что риски, связанные с социальными сетями, преобладают преимущества, а 90% поддержали установление минимального возраста 16 лет для доступа к социальным сетям.

Соединенные Штаты призвали британское правительство не вводить запрет на использование соцсетей для детей до 16 лет, аргументируя это риском "непропорциональной нагрузки" на американские технологические компании.