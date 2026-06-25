Дания не будет предоставлять защиту украинским мужчинам призывного возраста

Правительство Дании изменит правила относительно того, кто может получить временную защиту в стране.

Об этом говорится в сообщении Министерства иммиграции и интеграции, передает "Европейская правда".

Как заявили в ведомстве, мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в Дании.

Министерство напомнило, что после вторжения России в Украину в 2022 году большинство в датском парламенте приняло Специальный закон об Украине. Этот закон предоставляет право на временное проживание в Дании лицам, вынужденным покинуть Украину.

Теперь правительство ужесточит эти правила, чтобы украинцы не использовали их для уклонения от мобилизации в ряды вооруженных сил Украины.

"Дания стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свободу. Именно поэтому мы сейчас вносим изменения в Специальный закон об Украине, поскольку наши правила проживания не предназначены для того, чтобы их использовали с целью уклонения от мобилизации на защиту Украины. Это подрывает военные усилия Украины и ослабляет ее способность защищаться от российских атак", – заявил министр по вопросам иммиграции и интеграции Мортен Бьодсков.

Изменения не затронут уже выданные виды на жительство.

"Правительство внимательно следит за ситуацией с переселенцами из Украины и будет постоянно анализировать, есть ли необходимость в дальнейших изменениях в Специальном законе об Украине и правилах в отношении переселенцев в Дании", – говорится в сообщении.

В начале мая 2026 года в Дании проживало примерно 47 600 переселенцев из Украины, которым было предоставлено разрешение на проживание в соответствии со Специальным законом об Украине.

Как сообщала "Европейская правда", Европейский Союз планирует принять решение о статусе украинских беженцев в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.

Вступившая в силу в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища. Изначально она задумывалась как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. В настоящее время директива действует до 4 марта 2027 года.

Подробнее читайте в статье Защита не для всех. Как ЕС хочет изменить правила предоставления убежища украинцам и что ждет мужчин