Данія не надаватиме захист українським чоловікам призовного віку

Уряд Данії змінить правила щодо того, хто може отримати тимчасовий захист у країні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства імміграції та інтеграції, передає "Європейська правда".

Як заявили у відомстві, чоловіки віком 23–60 років, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в Данії.

Міністерство нагадало, що після вторгнення Росії в Україну у 2022 році більшість у данському парламенті ухвалила Спеціальний закон про Україну. Цей закон надає право на тимчасове проживання в Данії особам, які були вимушені покинути Україну.

Тепер уряд посилить ці правила, щоб українці не використовували їх для уникнення мобілізації до лав збройних сил України.

"Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз вносимо зміни до Спеціального закону про Україну, оскільки наші правила проживання не призначені для того, щоб їх використовували з метою уникнення мобілізації на захист України. Це підриває військові зусилля України та послаблює її здатність захищатися від російських атак", – заявив міністр з питань імміграції та інтеграції Мортен Бьодсков.

Зміни не вплинуть на дозволи на проживання, які вже були надані.

"Уряд уважно стежить за ситуацією з переселенцями з України та постійно аналізуватиме, чи є необхідність у подальших змінах до Спеціального закону щодо України та правил щодо переселенців у Данії", – йдеться у повідомленні.

На початку травня 2026 року в Данії проживало приблизно 47 600 переселенців з України, яким було надано дозвіл на проживання відповідно до Спеціального закону щодо України.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку. Спочатку вона була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі директива діє до 4 березня 2027 року.

Детальніше читайте у статті Захист не для всіх. Як ЄС хоче змінити правила прихистку українців та що чекає на чоловіків