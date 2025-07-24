В Венгрии ведут расследование в отношении организаторов прайда, в частности мэра Будапешта

Полиция Венгрии проводит расследование в отношении организаторов Будапештского прайда в конце июня, который превратился в акцию протеста против правительства Виктора Орбана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Еще в начале июля полиция Будапешта заявила, что, вопреки предыдущим заявлениям, не будет наказывать участников прайда. В то же время тогда стало известно о расследовании против организаторов мероприятия.

Мэр Будапешта Гергей Карачонь в четверг заявил, что стал "подозреваемым" в этом деле, не сообщив дальнейших деталей.

"Я стал подозреваемым, и если в этой стране это цена за то, что мы выступили за свободу себя и других, то я даже горжусь этим", – написал он на Facebook.

В мэрии Будапешта на запрос 444.hu сказали, что Карачоня действительно вызвали как подозреваемого на допрос, который состоится на следующей неделе. А в полиции отказались разглашать детали.

При этом, по данным 444.hu, организация Szivárvány Misszió Alapítványt, которая и устроила Будапештский прайд, пока не получала никаких известий от полиции.

ЛГБТ-прайд в Будапеште 28 июня стал самым масштабным для Венгрии – в значительной степени из-за резонанса вокруг его запрета, который превратил событие в своеобразный протест против Виктора Орбана.

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