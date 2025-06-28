На запрещенный ЛГБТ-прайд в Будапеште собрались десятки тысяч человек

Запрещенный ЛТБТ-прайд в центре Будапешта собрал десятки тысяч человек, пока событие проходит без существенных инцидентов.

Об этом с места событий сообщают ряд венгерских СМИ, среди которых HVG i 444.hu, пишет "Европейская правда".

Шествие с радужными атрибутами стартовало в 15:00 по местному времени из парка перед мэрией Будапешта. В начале процессии идут, в том числе, мэр Будапешта Гергей Карачонь с женой. На мероприятии присутствуют послы многих стран, однако они не идут с колонной, а стоят рядом. В толпе заметили также шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Bankó Gábor/444

Первоначальный маршрут несколько изменили – в том числе из-за того, что полиция решила сохранить большее расстояние между участниками прайда и контракцией правой организации.

Возможное количество участников не называют, однако на фото можно видеть, что улицы плотно заполнены людьми. По словам корреспондентов, из середины колонны невозможно увидеть ни ее первые ряды, ни хвост. Прайд уже называют самым масштабным из всех предыдущих в Будапеште.

HVG

Несмотря на присутствие правых активистов с контракциями, пока обошлось без значительных инцидентов.

Bankó Gábor/444

Одну из групп, которая стояла с баннером на пути шествия, перед его приближением их потеснили в сторону. На одном из участков маршрута кто-то бросил в толпу яйцом, оно попало в асфальт.

В другом месте полиция задержала одного из участников контракций, когда тот проломил барьеры и встал перед грузовиком.

На сцене, к которой прибывает шествие, выступают с речами мэры ряда европейских городов – Брюсселя, Лондона, Парижа, Осло, Вены, Милана, Утрехта, Франкфурта.

Напомним, на фоне попыток венгерских властей запретить мероприятие Великобритания, Франция, Германия и 30 других стран выразили поддержку ЛГБТ-сообществу Венгрии и Будапештскому прайду.

Президент Еврокомиссии призвала Венгрию разрешить прайд.

Чтобы обойти запрет, мэр Будапешта заявил, что город проведет прайд в формате муниципального мероприятия в поддержку свободы, на которое не требуется разрешение.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу заявил, что хотя полиция может разогнать ЛГБТ-прайд как запрещенное мероприятие, однако не будет этого делать.