С мэра Будапешта сняли обвинения за организацию ЛГБТ-марша

В Венгрии прокуратура сняла обвинения с мэра Будапешта Гергея Корачоня, выдвинутые за его роль в организации митинга за права ЛГБТ+, который в июне 2025 года превратился в протест против тогдашнего правительства Виктора Орбана.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры Будапешта, сообщает "Европейская правда".

Как указано, обвинения с Корачоня были сняты с учетом решения Суда ЕС, который признал, что Венгрия нарушила право ЕС, приняв закон, который стигматизирует и маргинализирует ЛГБТ+ лиц.

В ведомстве напомнили, что Корачоню предъявили обвинение в нарушении свободы объединения и собраний что, по мнению прокуратуры, соответствовало законодательным нормам, действовавшим на момент совершения правонарушения.

После представления обвинительного акта, в апреле 2026 года Суд Европейского Союза признал, что закон о защите детей, который служил основанием для запрета, в нескольких пунктах нарушает законодательство ЕС.

Согласно решению суда, этот законодательный акт противоречит правилам Европейского Союза, основным свободам и фундаментальным ценностям.

Прокуратура отметила, что в соответствии с судебной практикой по праву ЕС национальный суд обязан обеспечить приоритет права ЕС. То есть если национальный законодательный акт противоречит праву ЕС, не нужно ждать, пока его отменят в рамках предыдущей законодательной или иной конституционной процедуры.

Поскольку, согласно фактам, изложенным в обвинительном акте, орган по вопросам проведения собраний запретил проведение митинга именно на основании положения, которое впоследствии было признано нарушающим законодательство ЕС, по мнению прокуратуры, деяние, описанное в обвинительном акте, не составляет состава преступления.

Прошлогодний ЛГБТ-прайд в Будапеште стал самым масштабным для Венгрии – в значительной степени из-за резонанса вокруг его запрета, превратившего событие в своеобразный протест против Виктора Орбана.

Корачонь попытался обойти запрет на проведение прайда, организовав его как муниципальное мероприятие, для которого, по его словам, не требуется разрешение.

Полиция все равно запретила мероприятие, аргументируя это тем, что оно подпадает под действие закона о защите детей, но в конечном итоге массовый марш прошел мирно.

В конце января стало известно, что венгерские прокуроры выдвинули обвинения против Корачоня.