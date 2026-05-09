Король Дании поручил сформировать правительство главе Минобороны

После того, как лидер социал-демократов и многолетний проукраинский премьер-министр Дании Метте Фредериксен не смогла заручиться достаточной поддержкой для формирования правительства, король Фредерик X поручил эту задачу действующему главе Минобороны Троельсу Лунду Поульсену.

Об этом говорится в заявлении датского королевского дворца, сообщает "Европейская правда".

Вечером 8 мая датский монарх принял у себя представителей политических партий, вошедших в парламент нового созыва.

Представители Либеральной партии, Датской народной партии, Либерального альянса, Умеренных, Консервативной народной партии, Демократов Дании и Партии граждан – которые вместе имеют 87 мест – рекомендовали поручить лидеру Либеральной партии Троельсу Лунду Поульсену вести переговоры по формированию правительства.

Представители Социал-демократической партии, Социалистической народной партии, Объединенного списка, Радикальной левой и Альтернативы, которые вместе имеют 84 мандата, посоветовали поручить действующему премьер-министру Метте Фредериксен вновь возглавить переговоры по формированию правительства.

После этого король принял Фредериксен, которая, учитывая заявления партий, посоветовала Фредерику X поручить Поульсену вести такие переговоры.

В соответствии с этим король попросил Поульсена возглавить переговоры по формированию правительства.

Метте Фредериксен 8 мая сообщила королю, что по итогам первого раунда переговоров не смогла заручиться достаточной поддержкой партий для формирования правительства.

На парламентских выборах в Дании 24 марта социал-демократы Фредериксен победили, но центристская партия действующего главы МИД Ларса Лёкке Расмуссена получила "золотую акцию" с 14 мандатами.

Впоследствии Расмуссен, который является министром иностранных дел в правительстве Фредериксен, выдвинул ей ультиматум.

