Новий уряд Данії обіцяє й надалі протистояти тиску США щодо Гренландії

Новий лівоцентристський уряд Данії пообіцяв і надалі протистояти тиску США щодо Гренландії та вирішувати проблему кризи вартості життя, запровадивши такі заходи, як зниження ПДВ на харчові продукти вдвічі та забезпечення безкоштовного громадського транспорту для молоді.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Оголошення про коаліційну угоду між Соціал-демократами прем’єрки Метте Фредеріксен, Соціал-лібералами, "Зеленою лівицею" та центристською партією "Помірковані" поклало край двом місяцям невизначеності після березневих виборів.

Нова урядова коаліція знаменує поворот вліво для Фредеріксен, яка протягом останніх чотирьох років очолювала незвичайний ліво-правий альянс.

До найближчих пріоритетів нового данського уряду входять дипломатичні переговори зі США та НАТО щодо Гренландії.

"Уряд буде твердо відстоювати суверенітет королівства, територіальну цілісність та право на самовизначення", – йдеться в коаліційній програмі.

Збройні сили Данії будуть і надалі розширюватися на тлі занепокоєння щодо прихильності США до європейської безпеки, наголошується в документі.

Однак, щоб заручитися підтримкою "Червоно-зеленого альянсу" та інших лівих партій, Фредеріксен також пообіцяла забезпечити данцям безкоштовну стоматологічну допомогу протягом 10 років, а також безкоштовний громадський транспорт для всіх осіб віком до 22 років.

ПДВ на продукти харчування буде зменшено вдвічі, а на фрукти та овочі – скасовано взагалі. Ці заходи спрямовані на подолання кризи вартості життя.

Фредеріксен також заявила, що її майбутній уряд буде твердо дотримуватися жорсткої імміграційної політики Данії.

"Це абсолютно необхідно для згуртованості нашого суспільства, і тому ми хочемо депортувати більше іноземних злочинців", – сказала вона журналістам.

У понеділок Метте Фредеріксен заявила, що їй вдалося домовитись про формування лівоцентристського уряду через кілька місяців після парламентських виборів.

Фредеріксен отримала ще один шанс сформувати уряд після того, як перемовини з правоцентристськими силами під керівництвом міністра оборони Троельса Лунда Поульсена провалилися.

Поульсена, лідера правої Ліберальної партії, на початку травня попросили вивчити варіанти формування уряду після того, як попередні переговори Фредеріксен щодо коаліції провалилися. Тоді партія "Помірковані" вийшла з перемовин.