Проукраинский премьер-министр Дании близка к утрате должности

Лидер социал-демократов и многолетний проукраинский премьер Дании Метте Фредериксен сообщила королю, что по итогам первого раунда переговоров не смогла заручиться достаточной поддержкой партий для формирования правительства.

Об этом говорится в заявлении королевского дома Дании, пишет "Европейская правда".

После 45 дней коалициады король Дании Фредерик X принял исполняющую обязанности премьера Фредериксен в пятницу. На встрече она сообщила, что ей не удалось сформировать правительство в соответствии с мандатом, полученным во время аудиенции у короля 25 марта.

"Фредериксен затем посоветовала королю вновь созвать представителей политических партий, чтобы они высказались о том, кому следует поручить руководство переговорами о формировании правительства. Представителям политических партий будет предложено явиться в Амалиенборг (королевскую резиденцию. – Ред.) в 19:00", – говорится в заявлении.

Фредериксен отправилась на встречу к королю после того, как лидер партии "Умеренные" Ларс Лекке Расмуссен заявил, что он хочет, чтобы лидер либералов Троельс Лунд Поульсен попытался сформировать коалицию.

В комментарии прессе после встречи с королем Фредериксен признала, что существует реальный риск того, что она потеряет пост премьер-министра.

На парламентских выборах в Дании 24 марта социал-демократы Фредериксен победили, но центристская партия Расмуссена получила "золотую акцию" с 14 мандатами.

Впоследствии Расмуссен, который является министром иностранных дел в правительстве Фредериксен, поставил ей ультиматум.

