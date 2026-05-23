Лидеру датских либералов не удалось сформировать правительство меньшинства

Лидеру Либеральной партии Дании Троэльсу Лунду Поульсену не удалось сформировать правительство в ходе рекордно длительных коалиционных переговоров.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Ранее Поульсен заявил, что попытается сформировать правительство меньшинства с участием своей партии, Консервативной партии и Либерального альянса, однако ему это не удалось.

Это произошло после того, как глава МИД Ларс Лёкке Расмуссен и лидер партии "Умеренные" заявил, что не может поддержать предложение Поульсена о правительстве, в состав которого не входят никакие партии политического центра.

Позже лидер Либеральной партии встретится с королем Фредериком X, чтобы сообщить ему о срыве переговоров.

Ожидается, что король назначит другого лидера партии для руководства следующим раундом переговоров. Он выберет человека, который, по его мнению, имеет наибольшие шансы обеспечить парламентское большинство.

Напомним, действующий премьер-министр Дании Метте Фредериксен 8 мая сообщила королю, что по итогам первого раунда переговоров не смогла заручиться достаточной поддержкой партий для формирования правительства.

Поульсен вечером 8 мая взял на себя формирование коалиции от Фредериксен и провел первую серию встреч со всеми партиями в парламенте, прежде чем сузить круг переговоров.

