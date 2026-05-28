Федоров: Украина получает через PURL более 90% средств против баллистики

Украина получает более 90% средств противоракетной обороны через инициативу PURL, в рамках которой западные партнеры закупают в США вооружение для украинских сил обороны.

Об этом в своих соцсетях написал министр обороны Михаил Федоров, сообщает "Европейская правда".

Глава украинского оборонного ведомства провел встречу с представителями Конгресса США Ричардом Блюменталем и Джимом Хаймсом, в ходе которой обсуждались стратегические приоритеты оборонной поддержки Украины. В частности, в центре внимания находились вопросы защиты неба, укрепления фронта и технологического сотрудничества.

"Балистика остается одним из самых больших вызовов для защиты украинского неба. Именно поэтому критически важно продолжать поставки ракет PAC-2 GEM-T и PAC-3, а также развивать механизм PURL. Сегодня благодаря инициативе PURL Украина получает более 90% всех антибаллистических возможностей", – сообщил Федоров.

Министр продемонстрировал представителям Конгресса результаты, которых Украина достигла на поле боя.

"Благодарю США за поддержку Украины. Продолжаем оборонное и технологическое сотрудничество для укрепления Сил обороны и завершения войны в сильной позиции", – отметил он.

Как сообщала "Европейская правда", заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что в программу PURL, в рамках которой страны-партнеры оплачивают американское оружие для Украины, на данный момент привлечено почти 5,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что союзники в Европе все больше беспокоятся о будущем программы PURL, в рамках которой страны-члены НАТО покупают оружие американского производства для Украины.

Эти опасения возникли на фоне того, как война в Иране истощает американские запасы.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Украина и в дальнейшем продолжит получать оплаченное партнерами американское оружие, несмотря на фактор войны на Ближнем Востоке.

Также он оптимистично настроен в отношении того, что партнеры Украины и в дальнейшем будут находить необходимые суммы для финансирования закупок американского оружия через инициативу PURL.