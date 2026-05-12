Зеленский рассказал о встрече по поводу "антибаллистической коалиции" в Европе

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во вторник состоялась встреча ряда стран, посвященная производству антибаллистического оружия в Европе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства сказал в вечернем обращении.

"Хочу поблагодарить сегодня наших европейских партнеров: состоялась встреча на уровне советников по вопросам национальной безопасности", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина постепенно продвигает тему производства противоракетной обороны в Европе.

"Мы формируем антибаллистическую коалицию. Это стоит сделать, и сейчас мы ближе к результату, чем когда-либо", – сказал глава государства.

Президент сообщил, что на сегодняшней встрече по антибаллистике были представлены 13 стран и офис генерального секретаря НАТО.

"Важная, очень важная инициатива. В целом сейчас украинские позиции на фронте, в наших дальнобойных санкциях и в совместных результатах с партнерами самые высокие за последние годы. Нужно держать уровень и достигать результатов. Именно это мы и делаем", – добавил он.

Напомним, в апреле президент выразил уверенность, что впоследствии Украина будет производить совместные противоракетные системы с европейскими странами.

10 апреля Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет для Patriot.