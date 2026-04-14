Зеленский рассказал, зависит ли Украина от поставок американского оружия

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина производит большинство оружия, которое используется на поле боя, но остается зависимой от поставок средств противовоздушной обороны от США.

Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, передает "Европейская правда".

Президент пояснил, что Украина сейчас покрывает большинство своих потребностей в вооружении для различных видов операций – дальнобойных ударов, на поле боя и защиты неба – путем собственного производства.

В то же время, как отметил Зеленский, Украине не хватает финансирования для этого, поэтому она рассчитывает на поддержку Германии в разблокировании кредита ЕС на 90 млрд евро.

"Мы рассчитываем, что Германия, как один из лидеров Европейского Союза, поможет нам быстро разблокировать 90 миллиардов. И мы сможем пополнять инвестициями наши украинские производства. И тогда объем используемой продукции на поле боя будет еще больше", – добавил президент.

Зеленский пояснил, что программа PURL, по которой страны НАТО закупают американское оружие для Украины, сосредоточена на поставке средств ПВО против баллистических угроз.

Он выразил уверенность, что впоследствии Киев будет производить совместные антибаллистические системы с европейскими странами.

"А пока у нас этого нет, пока с этим дефицит, мы должны защищать наши семьи, наших людей. Для этого нам нужна программа PURL. Мы благодарны Германии за взносы в эту программу", – сказал президент.

14 апреля президент Владимир Зеленский после разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте анонсировал новости о программе PURL в контексте защиты украинского неба.

Напомним, 10 апреля Зеленский заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет к Patriot.

Стоит заметить, что ранее украинский президент выражал обеспокоенность, что затяжная война на Ближнем Востоке может еще больше подорвать поддержку Украины со стороны США в связи с изменением глобальных приоритетов Вашингтона.