Rheinmetall начал серийное производство морских беспилотников
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал серийное производство беспилотных надводных катеров в порту немецкого Гамбурга.
Об этом говорится в сообщении Rheinmetall, передает "Европейская правда".
Как сообщила компания, сначала на верфи Blohm+Voss ежегодно будут выпускать около 200 таких беспилотных катеров. Объемы производства могут быть увеличены до 1 000 единиц в год.
Беспилотные катера успешно используются Украиной для обороны от российского вторжения.
Rheinmetall производит эти надводные суда в партнерстве с британской компанией Kraken Technology Group.
В зависимости от конфигурации, катер K3 Scout может использоваться в военных или гражданских целях. Он дистанционно управляемый и, как предполагается, в будущем сможет работать в автономном режиме.
Ранее Rheinmetall объявил о планах расширить свою деятельность в сфере производства баллистических ракет путем создания нового совместного предприятия.
В сентябре прошлого года в Германии был подписан меморандум о взаимопонимании относительно создания в Латвии завода боеприпасов концерна Rheinmetall.
По данным Министерства экономики, для реализации проекта планируется создать совместное предприятие. Объем инвестиций оценивается в более чем 200 млн евро, а экспорт продукции завода за десять лет может превысить 3 млрд евро.
28 октября сообщалось, что Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода по производству пороха и боеприпасов.