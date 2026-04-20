Rheinmetall начал серийное производство морских беспилотников

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал серийное производство беспилотных надводных катеров в порту немецкого Гамбурга.

Об этом говорится в сообщении Rheinmetall, передает "Европейская правда".

Как сообщила компания, сначала на верфи Blohm+Voss ежегодно будут выпускать около 200 таких беспилотных катеров. Объемы производства могут быть увеличены до 1 000 единиц в год.

Беспилотные катера успешно используются Украиной для обороны от российского вторжения.

Rheinmetall производит эти надводные суда в партнерстве с британской компанией Kraken Technology Group.

В зависимости от конфигурации, катер K3 Scout может использоваться в военных или гражданских целях. Он дистанционно управляемый и, как предполагается, в будущем сможет работать в автономном режиме.

Ранее Rheinmetall объявил о планах расширить свою деятельность в сфере производства баллистических ракет путем создания нового совместного предприятия.

В сентябре прошлого года в Германии был подписан меморандум о взаимопонимании относительно создания в Латвии завода боеприпасов концерна Rheinmetall.

По данным Министерства экономики, для реализации проекта планируется создать совместное предприятие. Объем инвестиций оценивается в более чем 200 млн евро, а экспорт продукции завода за десять лет может превысить 3 млрд евро.

28 октября сообщалось, что Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода по производству пороха и боеприпасов.