Глава Rheinmetall подтвердил начало производства дронов-камикадзе

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall начал производство дронов-камикадзе, о чем сообщил генеральный директор Армин Паппергер на ежегодном общем собрании акционеров компании во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

"Сейчас мы начинаем серийное производство этой системы на нашем заводе в Нойсе", – заявил Паппергер во время онлайн-заседания.

Он имел в виду дрон, который может находиться в воздухе до 70 минут, прежде чем врезаться в цель и взорваться.

Представитель Rheinmetall сообщил, что эта модель уже изготавливается на заводе в Брауншвейге, и что компания готовится расширить производство на заводе в Нойсе.

Ранее на этом заводе производили автозапчасти, но Rheinmetall отказывается от своего убыточного бизнеса по поставке автокомпонентов.

Завод в Нойсе в будущем будет использоваться для производства оборонного оборудования, такого как дроны модели FV-014.

Немецкие вооруженные силы недавно разместили заказ на сумму 300 млн евро, а соглашение предусматривает возможность дальнейших заказов.

Первые поставки запланированы на следующий год.

По данным Rheinmetall, дроны имеют дальность полета до 100 километров, а их боеголовка, включая детонатор, весит около четырех килограммов.

Дроны оснащены взрывчатыми веществами, но могут также использоваться для разведки.

Rheinmetall разработал дрон за несколько месяцев, сообщил Паппергер на собрании акционеров. Он полностью производится в Европейском Союзе: дрон – в Германии, а боеголовка – в Италии.

Напомним, недавно заявление Армина Паппергера вызвало скандал. Паппергер заявил, что в украинском производстве дронов нет инноваций и сравнил его с игрой в конструктор "Лего".

Президент Владимир Зеленский назвал странными слова руководителя концерна Rheinmetall. Он сказал, что конкурировать надо не риторикой.

После резонанса в Rheinmetall заявили, что с уважением относятся к усилиям украинцев в защите от российского вторжения, особенно в условиях ограниченных ресурсов.