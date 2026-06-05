В Румынии взорвался морской дрон, Минобороны намекает, что он украинский

В румынском порту Констанца 5 июня взорвался морской дрон, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, передает "Европейская правда".

По данным ведомства, морской беспилотник обнаружили утром в пятницу вблизи штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизни на море. Дрон самоподорвался около 10:30 утра.

О происхождении и типе дрона пока не сообщается. "Этот морской дрон относится к тем, которые используются в войне в Украине", – заявили в Минобороны. Следует отметить, что морские дроны в Чёрном море используют именно Силы обороны Украины.

Фото: Digi24

Фото: Digi24

Район, где произошел инцидент, изолировали силами Румынской разведывательной службы, Береговой охраны и Министерства обороны. Объект в то время находился в процессе оценки и обеспечения безопасности.

В Минобороны отметили, что дрон не принадлежит румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в Черном море.

Дело расследует прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.

Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в румынском Галаце и взорвался, проломив ее и вызвав пожар в коридоре квартиры на верхнем этаже. Пострадали двое жителей.

Это пока самый серьезный инцидент за все время, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии.

В Минобороны Румынии в то же утро сообщили, что беспилотник идентифицировали как российский аппарат типа "Герань-2".

На днях румынский президент выступил с противоречивым заявлением – в интервью британской компании BBC Никушор Дан подчеркнул, что Россия должна изменить тактику обстрелов Украины так, чтобы не затрагивать его страну.

Подробнее читайте в статье "Россия нас тестирует". Объяснение из Румынии, почему удар дрона был преднамеренным и какие будут последствия.