Президент Румынии требует от РФ обстреливать Украину без угрозы для его сограждан

Румынский лидер Никушор Дан в интервью британской компании BBC заявил, что Россия должна изменить тактику обстрелов Украины, не сказав о необходимости прекратить эти атаки.

Беседа президента Румынии состоялась в программе "Weekend" в эфире BBC в воскресенье.

Президент Дан отвечал на вопросы ведущих о действиях Румынии в этой ситуации и признал, что инциденты с дронами становятся все более угрожающими для его страны.

"У нас за последние 2 года было, пожалуй, 20 или 30 инцидентов с дронами. Сначала в них не было взрывчатки. Около месяца назад был еще один, со взрывчаткой, который, к счастью, не взорвался", – рассказал он.

Из этого президент Румынии сделал вывод в эфире о том, что Россия должна изменить тактику атак и продолжить удары по Украине, но так, чтобы не задевать его страну.

"Это становится угрозой для румынских граждан. Поэтому когда россияне бьют по (украинским) городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерб румынским гражданам", – заявил Дан и пригрозил, что в противном случае может выслать посла РФ из своей страны.

Привлекает внимание то, что в этом интервью Никушор Дан ни разу не сказал о противоправности ударов РФ по Украине и о необходимости их прекращения, требуя лишь обеспечить, чтобы удары по украинским целям не наносили ущерба румынам.

Впрочем, в пятницу в разговоре с Владимиром Зеленским Никушор Дан также заявил, что "Россия должна прекратить свои атаки" на Украину.

Воскресное интервью Дана вызвало возмущенные комментарии со стороны ряда румынских авторов, которые отмечают, что "это заявление лишено человечности".