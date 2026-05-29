Минобороны Румынии назвало тип дрона РФ, взорвавшегося в жилом доме в Галаце

Министерство национальной обороны Румынии заявило в пятницу утром, что беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Галаце и взорвавшийся, был российским дроном типа "Герань-2".

Об этом говорится в заявлении румынского ведомства от 29 мая, сообщает "Европейская правда".

Группы специалистов Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и Румынской разведывательной службы продолжают расследование в районе жилого дома в Галаце, где утром 29 мая упал беспилотник, сообщили в заявлении.

"Из первых сообщений следует, что весь груз дрона типа "Герань-2" российского происхождения взорвался в момент столкновения", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей следовать рекомендациям властей и следить за сообщениями, поступающими по официальным каналам.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает безответственные действия Российской Федерации и подчеркивает, что они представляют новую угрозу региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Такие инциденты свидетельствуют о пренебрежении Российской Федерацией нормами международного права и представляют угрозу не только безопасности румынских граждан, но и коллективной безопасности НАТО", – заявили в Минобороны Румынии.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, двое человек были госпитализированы, 70 эвакуированы.

МИД Румынии назвал падение дрона в городе Галац "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России.

Генсек НАТО Марк Рютте и румынские власти поддерживают контакт после того, как российский дрон попал в дом в Галаце, сообщила пресс-секретарь Альянса.