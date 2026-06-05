СМИ: в Румынии сообщают о взрывах как минимум четырёх дронов в Чёрном море

За взрывом морского дрона в пятницу в румынском порту Констанца последовал второй взрыв вблизи порта, а ещё два дрона взорвались на украинской стороне.

Об этом сообщили порталу News.ro источники в спасательных службах, передает "Европейская правда".

Источники говорят о взрывах четырех дронов, а префект уезда Констанца Адриан Пикоу заявляет, что дронов могло быть и пять.

"На данный момент взорвались четыре дрона – один в порту, один вблизи порта около 11:00 и два на украинской стороне", – сообщили цитируемые источники, не предоставляя дополнительных подробностей.

Адриан Пикоу сообщил News.ro, что дрон, похожий на тот, что взорвался в Констанце, был взорван в международных водах и что "может быть еще три, которые потерялись".

Он отметил, что взорвался дрон украинского происхождения, но необходимы дополнительные проверки.

5 июня стало известно, что в порту Констанцы взорвался неизвестный морской дрон. В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Военно-морские силы Украины позже сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских беспилотных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что его проинформировали о взрыве морского дрона в порту Констанцы, когда он направлялся в Черногорию на саммит ЕС – Западные Балканы.