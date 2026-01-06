Великобритания и Франция подписали декларацию о намерении развернуть войска в Украине в случае мирного соглашения

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Заявление обнародовал офис британского премьера, передает "Европейская правда".

Это декларация о намерении развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

"Это важная часть нашего непоколебимого обязательства поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", – говорится в тексте декларации.

"Многонациональные силы для Украины" будут действовать как силы безопасности, подкрепляющие гарантии безопасности и способность Украины вернуться к миру и стабильности, поддерживая восстановление собственных сил Украины.

Подписание декларации открывает путь к созданию правовой базы для деятельности французских и британских сил на территории Украины, обеспечению безопасности воздушного и морского пространства Украины и созданию вооруженных сил, пригодных для будущего.

"Во время сегодняшних обсуждений мы также более подробно рассмотрели механизмы развертывания сил на местах. Кроме наших планов по созданию координационного центра, после прекращения огня Великобритания и Франция также создадут "военные хабы" по всей Украине, чтобы обеспечить развертывание и строительство защищенных объектов для хранения оружия и военного оборудования для поддержки оборонных нужд Украины", – говорится в тексте.

Как сообщала "Европейская правда", в проекте декларации встречи "коалиции решительных" также говорится, что США должны взять на себя обязательство поддержать европейские силы "коалиции" в случае нападения на Украину.

Также писали, что на базе оперативного штаба "коалиции решительных" в Париже будет создан специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что каждая из задач, связанных с процессом оказания помощи Украине, имеет своего национального лидера – Польша будет ведущей страной в области логистики.