Макрон анонсировал заседание "коалиции решительных" в Париже и встречу с Зеленским

Франция созывает очередное заседание "коалиции решительных" в Париже 13-14 июля, а в начале июня президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит план работы коалиции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", президент Макрон заявил перед началом саммита ЕС – Западные Балканы, который проходит в Черногории 5 июня.

Макрон объявил, что очередное заседание "коалиции решительных" состоится в Париже 13-14 июля, а перед этим он встретится с Зеленским.

"Мы встретимся с президентом Зеленским через несколько дней – для того, чтобы одновременно организовать поддержку в рамках "коалиции решительных" и структурировать ее", – рассказал Макрон.

Он добавил, что пригласил всех участников "коалиции решительных" приехать в Париж 13 и 14 июля для проведения структурированной встречи этой коалиции.

Президент Франции уточнил, что пригласил "коалицию решительных" также принять участие во французском национальном празднике 14 июля (День взятия Бастилии. – "ЕП").

Как сообщала "Европейская правда", нынешний военный парад на День взятия Бастилии станет последним для президента Макрона перед тем, как он покинет пост, и предоставит ему возможность подчеркнуть политическую поддержку Украины.

"Коалиция решительных" находится под французским командованием с ноября 2025 года и должна перейти под британское председательство в июле.

Формат объединяет около 25 стран, которые обязались развернуть в Украине многонациональные силы после достижения мирного соглашения с Россией.

Напомним, более 30 стран-участников "коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

Как сообщалось, 6 января премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.