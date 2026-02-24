"Коалиция решительных" подтвердила свое участие в гарантиях безопасности для Украины

Более 30 стран-участниц "коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

Об этом стало известно из совместного заявления участников заседания, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Лидеры "коалиции решительных" встретились по случаю четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину. В виртуальном заседании приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Фридрих Мерц и лидеры около 30 стран. К президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве присоединились руководители стран Северной Европы и Балтии, ЕС и Хорватии.

Участники заседания предложили свою полную и постоянную поддержку Украине в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность, а также в защите свободы Европы, говорится в заявлении.

Лидеры также приветствовали текущие усилия США по мирным переговорам, отметив, что в этом процессе должны участвовать все соответствующие стороны, когда на кону стоят их интересы. Они также призвали Россию принять участие в дискуссиях конструктивным образом и согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.

Кроме того, участники встречи подтвердили свою приверженность к усилению экономического давления на Россию.

Как писали, президент Франции Эмманюэль Макрон, обращаясь к членам коалиции во время заседания, сказал, что очень скептически относится к краткосрочной перспективе мира в Украине, поскольку российская сторона не проявляет желания к миру.

Как сообщалось, 6 января премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Подробнее о результатах встреч "коалиции решительных" читайте в статье "Европейской правды": Союзники обещают помощь: какие государства и при каких условиях готовы направить войска в Украину.