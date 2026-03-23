В Польше задержали членов международной преступной группы, распространявшей наркотики

В Польше сотрудники Центрального бюро расследований полиции и пограничной службы задержали трех человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группировке, которая занималась контрабандой наркотиков в крупных масштабах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении бюро.

Отмечается, что правоохранители провели масштабную операцию в Малопольском воеводстве. В результате были арестованы трое мужчин в возрасте от 32 до 43 лет, подозреваемых в принадлежности к преступной группе.

Во время операции было изъято более 60 килограммов наркотиков, огнестрельное оружие, наличные на сумму 27 тысяч злотых и драгоценности.

Согласно данным правоохранителей, задержанные были ответственны за организацию контрабанды наркотиков из стран Западной Европы, включая Нидерланды, Бельгию и Испанию, в Польшу. По оценкам служб, они могли ввезти в страну примерно 1,5 тонны незаконных веществ.

По ходатайству Национальной прокуратуры в Щецине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении одного из подозреваемых. В отношении других задержанных суд избрал залог, полицейский надзор и запрет на выезд из страны.

Правоохранители не исключают возможность новых арестов по этому делу.

