Испания конфисковала 30 тонн кокаина в ходе крупнейшей в Европе операции

Испанские правоохранители изъяли 30 тонн кокаина с судна у берегов Канарских островов и задержали его экипаж из 23 человек без права на освобождение под залог.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Верховный суд Испании, пишет "Европейская правда".

Как отметили в Верховном суде, это крупнейшая в истории Европы операция по изъятию наркотиков, которая более чем вдвое превысила предыдущий рекорд Испании.

Судно Arconian под флагом Коморских островов было перехвачено Гражданской гвардией Испании 1 мая с грузом, стоимость которого суд оценил в более чем 812 млн евро.

Этот изъятый груз значительно превосходит 25 тонн, изъятых немецкой полицией в порту Гамбурга в июне 2024 года (что ранее считалось крупнейшим изъятием в Европе), и более чем вдвое превышает собственный рекорд Испании – 13 тонн, обнаруженных в прошлом году в партии эквадорских бананов в Альхесирасе.

Следователи считают, что кокаин должны были перегрузить в море на скоростные катера и контрабандой переправить на материковую часть Испании.

На борту судна было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а во время высадки на борт офицеры обнаружили шесть членов экипажа, которые скрывались.

Семнадцать членов экипажа были из Филиппин, а шестеро, которых обнаружили на борту, – из Нидерландов и Суринама.

Суд постановил отправить членов экипажа под стражу без права на освобождение под залог, ссылаясь на тяжесть инкриминируемых преступлений, риск побега и вероятность совершения новых преступлений в период проведения расследования.

