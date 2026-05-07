Испания конфисковала 30 тонн кокаина в ходе крупнейшей в Европе операции
Испанские правоохранители изъяли 30 тонн кокаина с судна у берегов Канарских островов и задержали его экипаж из 23 человек без права на освобождение под залог.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Верховный суд Испании, пишет "Европейская правда".
Как отметили в Верховном суде, это крупнейшая в истории Европы операция по изъятию наркотиков, которая более чем вдвое превысила предыдущий рекорд Испании.
Судно Arconian под флагом Коморских островов было перехвачено Гражданской гвардией Испании 1 мая с грузом, стоимость которого суд оценил в более чем 812 млн евро.
Этот изъятый груз значительно превосходит 25 тонн, изъятых немецкой полицией в порту Гамбурга в июне 2024 года (что ранее считалось крупнейшим изъятием в Европе), и более чем вдвое превышает собственный рекорд Испании – 13 тонн, обнаруженных в прошлом году в партии эквадорских бананов в Альхесирасе.
Следователи считают, что кокаин должны были перегрузить в море на скоростные катера и контрабандой переправить на материковую часть Испании.
На борту судна было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а во время высадки на борт офицеры обнаружили шесть членов экипажа, которые скрывались.
Семнадцать членов экипажа были из Филиппин, а шестеро, которых обнаружили на борту, – из Нидерландов и Суринама.
Суд постановил отправить членов экипажа под стражу без права на освобождение под залог, ссылаясь на тяжесть инкриминируемых преступлений, риск побега и вероятность совершения новых преступлений в период проведения расследования.
