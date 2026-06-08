Качка: Украина на заключительном этапе всех реформ в сфере верховенства права

В правительстве убеждены, что Украина может выполнить основные критерии ЕС в течение нескольких лет.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка в Киеве во время панельной дискуссии с участием еврокомиссара Марты Кос, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Качка считает, что сделанное Украиной на данный момент позволяет говорить о приближении государства к завершению важнейших реформ в процессе европейской интеграции.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина и сама понимает важность верховенства права на пути в ЕС. "Верховенство права – это сердце того, что является центром европейской интеграции", – подчеркнул он.

Тарас Качка, однако, убежден, что прогресс, достигнутый Украиной, является значительным.

"В вопросе верховенства права нет ни одной структурной реформы, где нам пришлось бы начинать с нуля. По всем направлениям мы находимся на финальном этапе", – подчеркнул он, упомянув о том, что Украина еще до полномасштабной войны внесла изменения в Конституцию в части судопроизводства, а также провела реформы по ряду направлений.

"Итак, мы на завершающем этапе. Другой вопрос, что эта последняя миля часто бывает самой сложной", – добавил вице-премьер.

"Поэтому план завершить выполнение индикаторов в течение месяцев – именно месяцев, а не лет – это вполне реальный план", – заявил он.

Председатель комитета ВР раскритиковала правительство за антикоррупционную стратегию, противоречащую движению в ЕС.

Между тем, Тарас Качка ранее заявлял, что Украина может закрыть большинство переговорных разделов с ЕС за 1,5 года.

В ЕС настаивают, что Евросоюз не будет делать исключений для Украины в отношении критериев вступления.