Качка: Украина на заключительном этапе всех реформ в сфере верховенства права
В правительстве убеждены, что Украина может выполнить основные критерии ЕС в течение нескольких лет.
Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка в Киеве во время панельной дискуссии с участием еврокомиссара Марты Кос, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Качка считает, что сделанное Украиной на данный момент позволяет говорить о приближении государства к завершению важнейших реформ в процессе европейской интеграции.
Вице-премьер подчеркнул, что Украина и сама понимает важность верховенства права на пути в ЕС. "Верховенство права – это сердце того, что является центром европейской интеграции", – подчеркнул он.
Тарас Качка, однако, убежден, что прогресс, достигнутый Украиной, является значительным.
"В вопросе верховенства права нет ни одной структурной реформы, где нам пришлось бы начинать с нуля. По всем направлениям мы находимся на финальном этапе", – подчеркнул он, упомянув о том, что Украина еще до полномасштабной войны внесла изменения в Конституцию в части судопроизводства, а также провела реформы по ряду направлений.
"Итак, мы на завершающем этапе. Другой вопрос, что эта последняя миля часто бывает самой сложной", – добавил вице-премьер.
"Поэтому план завершить выполнение индикаторов в течение месяцев – именно месяцев, а не лет – это вполне реальный план", – заявил он.
Председатель комитета ВР раскритиковала правительство за антикоррупционную стратегию, противоречащую движению в ЕС.
Между тем, Тарас Качка ранее заявлял, что Украина может закрыть большинство переговорных разделов с ЕС за 1,5 года.
В ЕС настаивают, что Евросоюз не будет делать исключений для Украины в отношении критериев вступления.