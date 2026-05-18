Председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина заявила, что правительственный проект Антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы не учитывает положения "плана Качки-Кос".

Об этом она написала в Facebook, передает "Европейская правда".

Радина утверждает, что правительство уже представило в Верховную Раду свой проект Антикоррупционной стратегии. Стоит отметить, что на момент публикации этой новости правительственный проект на сайте Верховной Рады отсутствует, однако Радина в комментарии ЕП отметила, что он у неё есть. Правительство, по словам депутата, одобрило свой вариант антикоррупционной стратегии в пятницу, 15 мая, "без обсуждения".

Она подчеркнула, что в правительственный документ не включили "ни реформу назначения генерального прокурора, ни независимый конкурс для избрания руководителя ГБР". Также, по ее словам, правительство убрало из текста стратегии предоставление САП возможности осуществлять процессуальные действия без согласования с генеральным прокурором.

В этом контексте Радина подчеркнула, что эти элементы противоречат обязательствам Украины в рамках "плана Качки-Коса", который появился в декабре прошлого года как "антикризисная мера".

"Без выполнения этих бенчмарков вступления в ЕС не будет. Правительство не смогло задекларировать даже намерение выполнять ключевые требования ЕС. Даже в таком визионном документе, как Антикоррупционная стратегия", – добавила Радина.

Как известно, ранее пресс-служба НАПК сообщила, что на рассмотрение Верховной Рады было подано два проекта Антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годов, каждый из которых основывается на базовом законопроекте, разработанном и обнародованном Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции в начале апреля.

В частности, проекты документов поступили от Кабинета министров и председателя комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Радиной.

Ранее "Европейская правда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки по кредиту на 90 млрд евро от ЕС Украина должна провести ряд реформ, касающихся верховенства права и борьбы с коррупцией.

По данным источников "ЕвроПравды", в основу этих требований войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Кос" – один из пунктов предусматривает принятие Антикоррупционной стратегии. Речь идет о реформах по верховенству права и противодействию коррупции, в воплощении которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.

