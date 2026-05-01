Качка: Украина может закрыть большинство переговорных разделов с ЕС за 12–18 месяцев

Украина способна закрыть большинство разделов переговоров о вступлении в Европейский Союз в течение следующих 12–18 месяцев и приступить к подписанию договора о членстве уже в 2027 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу Качка напомнил, что Европейский Союз заранее передал украинской стороне требования (бенчмарки) для открытия переговорных кластеров.

"Всего у нас 145 требований ЕС. Большинство из них касается приведения украинского законодательства к стандартам Союза, а также практики повседневной работы институтов. Все эти требования реалистичны. За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов и выйти в следующем году на подписание договора о вступлении в ЕС", – подчеркнул Качка.

Он уточнил, что в марте Украина получила вторую порцию условий для успешного завершения технических переговоров по всем разделам. Сейчас техническая работа с Еврокомиссией ведется по всем шести кластерам.

Качка подчеркнул, что после подписания договора о вступлении документ подлежит ратификации в парламентах государств-членов ЕС и Украины, что займет несколько лет.

По данным издания FT, темп реформ и разное видение скорости вступления усилили напряжение между Украиной и ЕС.

В течение последних недель Франция и Германия предложили поэтапный процесс, по которому Украина будет получать "символические" преимущества и постепенный доступ к механизмам ЕС в обмен на выполнение этапов реформ. По словам официальных лиц, это будет означать, что до получения полноправного членства останется не менее десяти лет.

Между тем будущий премьер Венгрии Петер Мадяр ожидает от Украины шагов в отношении венгерского меньшинства, прежде чем согласится на разблокирование вступления в ЕС.

