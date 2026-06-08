Качка: Україна на фінальному етапі за всіма реформами у верховенстві права

В уряді є переконання, що Україна може завершити виконання фундаментальних критеріїв ЄС протягом лічених років.

Про це заявив віцепрем’єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка у Києві, під час панельної дискусії за участі єврокомісарки Марти Кос, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Качка вважає, що зроблене Україною наразі дозволяє говорити про наближення держави до завершення найважливіших реформ у процесі європейської інтеграції.

Віцепрем’єр підкреслив, що Україна і сама розуміє важливість верховенства права на шляху до ЄС. "Верховенство права – це серце того, що є центром європейської інтеграції", – підкреслив він.

Тарас Качка, утім переконаний, що прогрес, досягнутий Україною, є значним.

"У питанні верховенства права немає жодної структурної реформи, де ми маємо починати з нуля. По всіх напрямках ми на фінальному етапі", – наголосив він, згадавши про те, що Україна ще до повномасштабної війни внесла зміни до Конституції у частині судочинства, а також провела реформи за низкою напрямків.

"Отже, ми на завершальному етапі. Інше питання, що ця остання миля часто є найскладнішою", – додав віцепрем’єр.

"Тож план завершити виконання індикаторів протягом місяців – саме місяців, а не років – це цілком реальний план", – заявив він.’

Голова комітету ВР наїхала на уряд за Антикорупційну стратегію, що суперечить руху до ЄС.

Тим часом, Тарас Качка раніше заявляв, що Україна може закрити більшість переговорних розділів з ЄС за 1,5 року.

В ЄС наполягають, що Євросоюз не робитиме винятків для України з критеріями вступу.