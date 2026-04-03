Кос объяснила, почему ЕС не должен делать исключений для Украины с критериями вступления

Еврокомиссар по расширению Марта Кос отметила, что исключения для Украины в критериях вступления в Евросоюз из-за ее особо уязвимого положения в условиях войны не сыграли бы на пользу ни Украине, ни ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью в эфире национального телемарафона.

Марту Кос спросили, о том, что звучат мнения, что классический подход к принятию новых членов в ЕС несколько устарел, и почему Евросоюз не может сделать исключений для Украины, которая сейчас выживает в условиях войны и имеет уникальный опыт, который может быть полезен Европе.

"Думаю, исключения для вашей страны не помогли бы ей, не усилили бы ее – потому что это подорвало бы доверие ко всему процессу и вашему членству в будущем", – отметила еврокомиссар.

"Речь идет о том, чтобы обеспечить вашу готовность, настоящую готовность к сосуществованию, совместной жизни в Европейском Союзе. Украина, присоединяясь к Европейскому Союзу, должна нас усилить, а не ослабить... Когда мы работаем со страной-кандидатом, мы готовим вас как кандидата в процессе преобразования. Нужно все сделать должным образом – процесс преобразования вашей экономики, вашего общества", – пояснила Кос.

Она отметила, что Еврокомиссия в случае Украины уже ускоряет и совершенствует процесс, насколько это возможно.

"Каждая реформа приближает Украину к членству в ЕС. Когда реформы ускоряются – приближается и вступление, когда реформы замедляются, то дата вступления отдаляется соответствующим образом", – добавила она.

Напомним, 17 марта Кос объявила "неофициально открытыми" для Украины все шесть переговорных кластеров.

