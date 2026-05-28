Трамп публично поддержал Пашиняна перед выборами в Армении

Накануне парламентских выборов в Армении, которые состоятся 7 июня, президент США Дональд Трамп выразил публичную поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Президент США назвал Пашиняна замечательным другом и лидером, который, по его словам, "делает свою страну сильной, богатой и полностью безопасной".

"Никол полностью разделяет мое видение мира и благополучия для Армении и всего региона Южного Кавказа. Наш госсекретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где заключил несколько важных соглашений для обеих наших стран", – написал президент США.

Вскоре, добавил глава Белого дома, Соединенные Штаты и Армения вместе начнут реализацию "Пути Трампа к международному миру и процветанию", который трансформирует Южный Кавказ и поможет американским энергетическим компаниям получить доступ к региону.

"По этим причинам Никол имеет мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие вершины, чем когда-либо прежде", – заявил президент США.

Как сообщалось, США и Армения в ходе визита госсекретаря Марко Рубио в Ереван подписали рамочное соглашение для реализации проекта транзитного коридора "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания".

Этот автомобильный и железнодорожный коридор протяженностью 43 километра будет пролегать через Армению и соединит Азербайджан с его Нахичеванским эксклавом.

Соответствующее соглашение о "Маршруте Трампа" было подписано в Белом доме в августе 2025 года, подробно об этом "ЕП" рассказывала в статье: Конец войны на Кавказе. Как Трамп "помирил" Азербайджан и Армению и почему это бьет по России.

Никол Пашинян ранее заявлял, что практический этап реализации проекта "Маршрут Трампа" запланирован на 2026 год.

Рубио прибыл в Армению 26 мая, менее чем за две недели до парламентских выборов, на которых Пашинян надеется привести к победе свою партию.

Накануне парламентских выборов в Армении, которые пройдут 7 июня, президент США Дональд Трамп выразил публичную поддержку армянскому премьер-министру Николу Пашиняну.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Президент США назвал Пашиняна замечательным другом и лидером, который, по его словам, "делает свою страну сильной, процветающей и полностью безопасной".

"Никол полностью разделяет мое видение мира и благополучия для Армении и всего региона Южного Кавказа. Наш госсекретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где заключил несколько важных соглашений для обеих наших стран", – написал президент США.

Вскоре, добавил глава Белого дома, Соединенные Штаты и Армения вместе начнут реализацию "Пути Трампа к международному миру и процветанию", который трансформирует Южный Кавказ и поможет американским энергетическим компаниям получить доступ к региону.

"По этим причинам Никол имеет мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие вершины, чем когда-либо прежде", – заявил президент США.

Как сообщалось, США и Армения в ходе визита госсекретаря Марко Рубио в Ереван подписали рамочное соглашение для реализации проекта транзитного коридора "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания".

Этот автомобильный и железнодорожный коридор протяженностью 43 километра будет пролегать через Армению и соединит Азербайджан с его Нахичеванским эксклавом.

Соответствующее соглашение о "Маршруте Трампа" было подписано в Белом доме в августе 2025 года, подробно об этом "ЕП" рассказывала в статье: Конец войны на Кавказе. Как Трамп "помирил" Азербайджан и Армению и почему это бьет по России.

Никол Пашинян ранее заявлял, что практический этап реализации проекта "Маршрут Трампа" запланирован на 2026 год.

Рубио прибыл в Армению 26 мая, менее чем за две недели до парламентских выборов, на которых Пашинян надеется привести к победе свою партию.