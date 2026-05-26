США и Армения сделали еще один шаг к реализации проекта "Маршрут Трампа"

США и Армения в ходе визита госсекретаря Марко Рубио в Ереван сделали еще один шаг к реализации проекта транзитного коридора "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Администрация президента США Дональда Трампа работает над инициативой по созданию автомобильного и железнодорожного коридора TRIPP, который будет пролегать через Армению и соединит Азербайджан с его Нахичеванским эксклавом.

Рубио сообщил, что вместе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном сделал еще один шаг в реализации проекта.

В частности, было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве в создании так называемого "Маршрута Трампа".

"Это соглашение является важнейшим на сегодняшний день шагом на пути к воплощению этого исторического маршрута, укреплению мира и повышению благосостояния в Армении и, честно говоря, во всем регионе", – заявил Рубио на церемонии подписания в аэропорту Еревана.

Рубио также подписал в Ереване соглашения о возобновлении широкого стратегического партнерства и совместной работе в сфере критически важных полезных ископаемых.

"Мы закладываем основу для такого экономического взаимодействия, которое позволит армянам зарабатывать деньги и достигать процветания, а американцам – делать то же самое, и делать это вместе, что является одним из самых устойчивых способов сплотить страны", – сказал Рубио.

Он также добавил, что Вашингтон всегда действовал таким образом, чтобы "уважать суверенитет вашей страны".

Мирзоян выразил надежду, что соглашения будут реализованы на практике, и назвал их "действительно полезными для Республики Армения".

Напомним, 8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, предусматривающее создание транзитного коридора TRIPP. Этот коридор протяженностью 43 километра будет проходить через южную Армению и предоставит Азербайджану прямой путь к его эксклаву Нахичевань.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что практический этап реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), включая начало строительных работ, запланирован на 2026 год.