У Навроцкого отреагировали на решение Рады о Национальном пантеоне

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что Украина обладает суверенитетом и свободой принятия решений, но возникает вопрос, правильны ли эти решения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Богуцкого спросили в Сейме о голосовании Верховной Рады за создание Украинского национального пантеона.

"Это законодательство украинского государства, у них есть суверенитет и свобода принятия решений; вопрос в том, правильны ли эти решения. По моему мнению, а прежде всего по мнению господина президента (Кароля Навроцкого), но, думаю, и по мнению подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры и преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, – это не тот путь, который ведет на Запад, в мир цивилизации, к общим европейским или трансатлантическим ценностям", – отметил Богуцкий.

Как он добавил, "это не тот путь, который ведёт к цивилизованному миру".

"Ни Польша, ни президент никогда на это не согласятся – ведь, как он сказал, "мы своих не бросаем". (...) Голос жертв до сих пор звучит, и голос бандеровцев не может его заглушить", – заявил он.

Богуцкий отметил, что "шаги со стороны Украины носят конфронтационный характер, и это очень плохо".

Верховная Рада на заседании в среду, 1 июля, поддержала создание Украинского национального пантеона.

По данным СМИ, правительство Польши не планирует резкой реакции в ответ на заявление Зеленского о создании Украинского национального пантеона: Варшава ожидает окончательного оформления проекта и объявления имен тех, кого украинцы решат почтить.

В то же время стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий может ограничить контакты с Зеленским на фоне обострения напряженности в украинско-польских отношениях.

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