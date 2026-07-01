Федоров и министр обороны Швеции обсудили этапы поставки истребителей Gripen

Министр обороны Михаил Федоров и его шведский коллега Пол Йонсон обсудили этапы поставки современных истребителей Gripen для укрепления защиты украинского неба.

Об этом Федоров рассказал в среду в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Федоров поблагодарил Швецию за историческое решение о поставках современных истребителей Gripen и обсудил с министром следующие этапы реализации этой инициативы, в частности подготовку украинских пилотов.

"Одним из ключевых преимуществ Gripen является возможность применения ракет Meteor. Это одно из важных преимуществ самолета для защиты украинского неба", – отметил Федоров.

Отдельное внимание на встрече уделили ПВО. Швеция уже направила около $500 млн в механизм PURL, который позволяет оперативно обеспечивать Украину крайне необходимым вооружением.

"Работаем над дальнейшими поставками ракет для систем ПВО и развитием нашего антибаллистического проекта – это один из ключевых приоритетов для защиты украинских городов", – отметил Федоров.

Особое внимание уделили развитию middle– и deep strike-способностей, а также развитию сотрудничества между оборонными промышленностями. В частности, обсудили запуск Brave Sweden по модели украинского кластера Brave1 и подготовку Drone Deal.

Украина и Швеция во вторник, 30 июня, заключили соглашение о закупке 16 современных истребителей Gripen E. Украина закупает 16 Gripen E за счет еврокредита и при поддержке Великобритании. Поставки этих самолетов начнутся в начале 2029 года.

Также Швеция подарит Украине 16 истребителей Gripen модификации C/D.