Федоров та міністр оборони Швеції обговорили етапи реалізації постачання Gripen
Міністр оборони Михайло Федоров та його шведський колега Пол Йонсон обговорили етапи постачання сучасних винищувачів Gripen для посилення захисту українського неба.
Про це Федоров розповів у середу у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".
Федоров подякував Швеції за історичне рішення щодо постачання сучасних винищувачів Gripen та обговорив із міністром наступні етапи реалізації цієї ініціативи, зокрема підготовку українських пілотів.
"Однією з ключових переваг Gripen є можливість застосовувати ракети Meteor. Це одна з важливих переваг літака для захисту українського неба", – зазначив Федоров.
Окремий фокус на зустрічі присвятили ППО. Швеція вже спрямувала близько $500 млн у механізм PURL, який дає змогу оперативно забезпечувати Україну критично необхідним озброєнням.
"Працюємо над подальшим постачанням ракет до систем ППО та розвитком нашого антибалістичного проєкту – це один із ключових пріоритетів для захисту українських міст", – відзначив Федоров.
Окрему увагу приділили розвитку middle– та deep strike-спроможностей та розвитку співпраці між оборонними індустріями. Зокрема, обговорили запуск Brave Sweden за моделлю українського кластера Brave1 та підготовку Drone Deal.
Україна та Швеція у вівторок, 30 червня, уклали угоду про закупівлю 16 сучасних винищувачів Gripen E. Україна закуповує 16 Gripen E за кошти єврокредиту та за підтримки Великої Британії. Поставки цих літаків розпочнуться на початку 2029 року.
Також Швеція подарує Україні 16 винищувачів Gripen модифікації C/D.