Ультраправый кандидат в президенты Польши пытался "арестовать" врача, проведшего аборт

Ультраправый депутат Европейского парламента и кандидат в президенты Польши Гжегож Браун в среду ворвался в больницу и угрожал арестом врачу за проведение легального аборта на позднем сроке беременности.

Об этом сообщает издание Politico, пишет "Европейская правда".

Врач Гизела Ягельска рассказала, что подписывала административные документы, когда толпа из около 30 мужчин во главе с Брауном ворвалась в больницу около 11 часов утра.

По ее словам, мужчины окружили ее, не давали ей выйти и сказали, что она должна быть арестована.

"Он оскорблял меня, называл серийной убийцей. Он толкнул меня, когда я хотела выйти из комнаты", – рассказала Ягельска в интервью изданию, описывая действия Брауна, которые осудили как министр юстиции, так и министр по вопросам равенства.

Браун заявил, что он прибыл в районную больницу в Олеснице, чтобы арестовать Ягельску после того, как она сделала аборт плода с редкой скелетной дисплазией, что серьезно угрожало жизни матери.

Депутат Европарламента вошел в больницу, заявив, что он осуществит "гражданский арест" за "преступление против жизни".

В четверг региональная прокуратура во Вроцлаве объявила, что начнет расследование инцидента в больнице.

Ягельска сказала, что делать аборты в Польше всегда было трудно, но в последние годы ситуация усложнилась.

Браун, который баллотируется на майских президентских выборах в Польше, не новичок в спорах как в Брюсселе, так и на родине. Он известен тем, что использовал огнетушитель, чтобы осквернить менору, зажженную на Хануку в польском парламенте, и осквернил рождественскую елку, украшенную шариками с флагами ЕС и Украины.

Браун также снял флаг Украины, развевающийся на одной из мачт на кургане Костюшко в Кракове.