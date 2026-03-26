Европарламент снял иммунитет со скандального Брауна за уничтожение флагов Украины и ЕС

Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета польского евродепутата Гжегожа Брауна за уничтожение флагов Украины и ЕС, а также за отрицание Холокоста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Голосование началось после 11:00. Евродепутаты поддержали два предложения о снятии иммунитета с политика "Конфедерации польской короны".

Иммунитет был снят по требованию польской прокуратуры. Речь идет о двух делах: уничтожение флагов Украины, ЕС и ЛГБТ+ в Сейме, а также отрицание преступлений геноцида, совершенных Третьим Рейхом.

Решению ЕП предшествовало голосование в Юридическом комитете (JURI) Европейского парламента. Во вторник он единогласно высказался за снятие иммунитета с евродепутата Гжегожа Брауна.

До этого ЕП дважды голосовал за лишение Брауна иммунитета – за уничтожение ханукальных свечей в Сейме и нарушение физической неприкосновенности гинеколога в Олешнице.

Гжегож Браун известен тем, что пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Бяла-Подляска.

Читайте также: Украинофоб, антисемит и скандалист: как Гжегож Браун стал "звездой" польской политики.