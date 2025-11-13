Европарламент снял иммунитет со скандального польского депутата Гжегожа Брауна

В четверг евродепутаты проголосовали за снятие неприкосновенности со скандального польского коллеги Гжегожа Брауна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В октябре Браун был на слушаниях в Комитете по правовым вопросам Европейского парламента за закрытыми дверями в связи с процедурой лишения его иммунитета.

Запрос на снятие неприкосновенности с Брауна подал в ЕП в июне этого года тогдашний генеральный прокурор и министр юстиции Адам Боднар. Этот запрос основывался, среди прочего, на обвинениях в лишении свободы, нарушении телесной неприкосновенности, оскорблении и клевете на врача Гизелу Ягельскую в апреле 2025 года в помещении Комплекса районной больницы в Олеснице.

В мае этого года Европарламент уже принимал решение о снятии неприкосновенности с Брауна. Тогда речь шла, среди прочего, о расследовании его гашения ханукальных свечей в Сейме, а также о многих других инцидентах.

В случае ходатайства, принятого в четверг, Браун также обвиняется в публичном подстрекательстве в Интернете "к ненависти на почве религиозных различий" и в оскорблении религиозных чувств "путем предоставления интервью, размещенного на платформе YouTube, касающегося, среди прочего, использования огнетушителя в Сейме Республики Польша 12 декабря 2023 года для тушения ханукальной свечи".

В этом интервью Браун, как отмечает обвинение, включил заявление, в котором выражал одобрение и поощрял зрителей и слушателей к подобному поведению, а также описал Хануку как проявление сатанинского и расистского празднования, представляющего угрозу для польских католиков.

Снятие иммунитета не означает признания вины евродепутата, а лишь позволяет национальным судебным органам провести расследование или судебное разбирательство.

Гжегож Браун известен тем, что пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Белая Подляска.

