В Великобритании рассматривают возможную связь с Ираном в серии нападений на еврейские объекты

Столичная полиция Лондона расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины, произошедших в Лондоне на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В полиции заявили, что за большинство инцидентов в Лондоне, связанных с еврейской общиной, ответственность взяла на себя группа "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия". Эта группировка также заявила о подобных нападениях на еврейские объекты по всей Европе в течение последних месяцев.

Правоохранители расследуют возможную связь группы с Ираном.

"Нам известно о публичных сообщениях, указывающих на то, что эта группа может иметь связи с Ираном. Как и следовало ожидать, мы продолжим изучать этот вопрос по мере продвижения нашего расследования... иранский режим использует преступных посредников, и сейчас мы выясняем, применяется ли эта тактика здесь, в Лондоне", – заявила заместитель помощника комиссара полиции Лондона Вики Эванс.

Как сообщалось, в воскресенье в Лондоне произошла еще одна попытка поджога синагоги, ставшая вторым инцидентом за два дня, который полиция расследует как возможное преступление на почве антисемитизма.

Накануне в Лондоне начали расследование неудачного поджога здания, где ранее работала еврейская организация – неподалеку от места, где в прошлом месяце сожгли автомобили "скорой помощи" еврейской организации.

Также в Лондоне расследуют связанный с безопасностью инцидент возле посольства Израиля и попытку антисемитского поджога синагоги.