Великобритания повысила уровень террористической угрозы после нападения в Лондоне

Великобритания ввела "серьезный" уровень террористической угрозы после антисемитского нападения в Лондоне 29 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Объединенный центр анализа терроризма повысил уровень угрозы в Великобритании с "значительного" до "серьезного" после теракта в Голдерс-Грин, во время которого вооруженный ножом нападавший ранил двух человек.

Повышение уровня угрозы означает, что существует высокая вероятность нового нападения в течение ближайших шести месяцев.

В центре уточнили, что террористическая угроза в Британии растет уже некоторое время. По данным экспертов, это обусловлено ростом исламистских и крайне правых террористических угроз со стороны отдельных лиц и небольших групп, базирующихся в стране.

На этом фоне британское правительство объявило об увеличении инвестиций для защиты еврейских общин, которые стали главной целью нападений в последние недели.

"Правительство объявило о значительном увеличении инвестиций в защиту наших еврейских общин, в частности о рекордном финансировании полицейской и охранной деятельности в синагогах, школах и общественных центрах. И мы сделаем все возможное, чтобы избавить общество от зла антисемитизма", – заявила министр внутренних дел Шабана Махмуд.

В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости "принять меры против злонамеренных государственных субъектов" после террористического нападения на севере Лондона.

Сообщалось, что мужчина, задержанный в Лондоне после нападения, по данным правоохранителей, имеет "проблемы с психическим здоровьем".

Полиция усилила патрулирование в Голдерс-Грин после этого нападения. Этот район, расположенный в северном Лондоне, является одним из наиболее заселенных еврейской общиной мест в Великобритании. В последние недели здесь участились случаи нападений, направленных против объектов общины.