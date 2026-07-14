Президент Еврокомиссии 15 июля прибудет в Киев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 15 июля, прибудет с визитом в Киев.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл.

Пресс-секретарь Еврокомиссии анонсировал поездку Урсулы фон дер Ляйен в Киев 15 июля, но не уточнил цель визита.

"Президент фон дер Ляйен будет в Киеве (Украина) завтра. Из соображений безопасности мы пока не можем подтвердить дополнительные детали, поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием", – заявил Хилл.

Он заверил, что Еврокомиссия предоставит больше информации, "когда это станет возможным".

Как сообщала "Европейская правда", в настоящее время фон дер Ляйен находится в Париже, где 14 июля проходят торжества в честь национального праздника Франции, а 13 июля – заседание "коалиции решительных" и учредительная встреча "антибаллистической коалиции" с участием Украины.