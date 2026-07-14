Украинские военные и солдаты из "коалиции решительных" прошли маршем на параде в Париже
Новости — Вторник, 14 июля 2026, 12:38 —
Полтысячи военных из стран-участниц "коалиции решительных", а также 25 украинских военнослужащих приняли участие в параде, посвященном Дню взятия Бастилии в Париже.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.
В ежегодном военном параде, который станет последним для французского президента Эммануэля Макрона на этом посту, приняли участие солдаты из 35 стран "коалиции решительных", а также 25 украинских военных.
Нынешний парад 14 июля во Франции считают символом стратегического пробуждения Европы.
"Это будет исторический парад благодаря его международному измерению, которое станет мощным сигналом того, что Европа просыпается и осознает, насколько опасным стал мир", – сказал журналистам советник президента Франции перед началом мероприятия.
На традиционный военный парад съехались десятки глав государств и правительств, в основном европейских. Среди них – президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В ходе торжеств также ожидается авиашоу: французские истребители Mirage, пилотируемые совместными экипажами французских и украинских пилотов, пролетят над Парижем.
Как сообщалось, 13 июля в Париже состоялась встреча "коалиции решительных", к которой присоединились 40 участников. Президент Владимир Зеленский заявил, что участники заседания согласились провести следующую встречу в Украине.
В тот же день десять европейских государств, включая Украину, по итогам учредительного заседания в Париже объявили о создании Интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.