Украинские военные и солдаты из "коалиции решительных" прошли маршем на параде в Париже

Полтысячи военных из стран-участниц "коалиции решительных", а также 25 украинских военнослужащих приняли участие в параде, посвященном Дню взятия Бастилии в Париже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

В ежегодном военном параде, который станет последним для французского президента Эммануэля Макрона на этом посту, приняли участие солдаты из 35 стран "коалиции решительных", а также 25 украинских военных.

Фото: BFMTV

Фото: Reuters

Нынешний парад 14 июля во Франции считают символом стратегического пробуждения Европы.

"Это будет исторический парад благодаря его международному измерению, которое станет мощным сигналом того, что Европа просыпается и осознает, насколько опасным стал мир", – сказал журналистам советник президента Франции перед началом мероприятия.

На традиционный военный парад съехались десятки глав государств и правительств, в основном европейских. Среди них – президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ходе торжеств также ожидается авиашоу: французские истребители Mirage, пилотируемые совместными экипажами французских и украинских пилотов, пролетят над Парижем.

Как сообщалось, 13 июля в Париже состоялась встреча "коалиции решительных", к которой присоединились 40 участников. Президент Владимир Зеленский заявил, что участники заседания согласились провести следующую встречу в Украине.

В тот же день десять европейских государств, включая Украину, по итогам учредительного заседания в Париже объявили о создании Интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.