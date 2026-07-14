Президентка Єврокомісії 15 липня приїде в Київ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 15 липня, приїде з візитом у Київ.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

Речник Єврокомісії анонсував поїздку Урсули фон дер Ляєн у Київ 15 липня, але не уточнив мету візиту.

"Президентка фон дер Ляєн буде в Києві (Україна) завтра. З міркувань безпеки ми не можемо наразі підтвердити додаткові деталі, тому, будь ласка, поставтеся до цього з розумінням", – заявив Гілл.

Він запевнив, що Єврокомісія надасть більше інформації, "коли це стане можливим".

Як повідомляла "Європейська правда", наразі фон дер Ляєн перебуває в Парижі, де 14 липня відбуваються урочистості на честь національного свята Франції, а 13 липня – засідання "коаліції рішучих" та установча зустріч "антибалістичної коаліції" за участі України.