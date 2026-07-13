"ЕвроПравда" узнала, какие страны и производители вошли в "антибаллистическую коалицию"

Учредителями "антибаллистической коалиции", первая встреча которой состоится 13 июля в Париже, стали десять государств: Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Швеция и Дания.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" рассказал на условиях анонимности осведомленный о ходе встречи чиновник из аппарата президента Франции Эмманюэля Макрона.

По данным "ЕвроПравды", все десять государств вошли в состав "антибаллистической коалиции" в статусе соучредителей.

Одной из задач коалиции станет интеграция европейской оборонно-промышленной и технологической базы, связанной с производством противоракетных систем и ракет для них, с украинской – для дальнейшего создания соответствующего нового европейского продукта.

В первом заседании "антибаллистической коалиции" в понедельник, 13 июля, в Париже приняли участие главы государств и правительств семи из десяти основателей: Украина – Владимир Зеленский, Франция – Эмманюэль Макрон, Дания – Метте Фредериксен, Испания – Педро Санчес, Швеция – Ульф Кристерссон, Норвегия – Йонас Гар Стере и Нидерланды – Роб Йеттен.

Также в заседании приняли участие три главы евроинституций: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Также во встрече приняли участие представители следующих производителей оборонной промышленности: Fire Point – Ирина Терех, генеральный директор и технический директор; Destinus – Александр Данилюк, президент и председатель правления; Diehl Defence – Уве Сланский, представитель компании; Eurosam – Анн Диас де Туеста, управляющий директор; Hensoldt – Оливер Дьорре, генеральный директор, Kongsberg Defence & Aerospace – Кьетиль Рейтен Мира, президент; Leonardo – Коррадо Фалько, представитель компании; MBDA – Эрик Берранже, генеральный директор; Safran – Александр Зиглер, вице-президент и глава оборонного подразделения; Saab – Микаэль Йоханссон, генеральный директор; SENER – Хосе Хулиан Эчеваррия, генеральный директор; Thalès – Эрве Дамманн, вице-президент; Weibel – Торбен Дир, вице-президент по продажам и измерительным приборам.

Как сообщала "Европейская правда", 13 июля в Париже на встрече стран "коалиции решительных" будут обсуждать укрепление украинской противовоздушной обороны и создание противоракетных систем.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу коалиции по производству противоракетного оружия в Европе.

Также он сообщил, что во Франции состоится первая встреча, посвященная проекту украинской противоракетной системы "Фрея".

Владимир Зеленский уже прибыл в Париж.