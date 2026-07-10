В ЕС признали, что дизайн Instagram и Facebook способствует формированию зависимости

Европейская комиссия предварительно признала, что компания Meta нарушила Закон о цифровых услугах (DSA) из-за вызывающего зависимость дизайна Instagram и Facebook.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Расследование ЕК сосредоточилось на таких функциях, как бесконечная прокрутка, автовоспроизведение, push-уведомления и высокоперсонализированные системы рекомендаций этих платформ.

Комиссия указывает, что Meta ненадлежащим образом оценила риски для физического и психического благополучия пользователей, в частности несовершеннолетних и уязвимых взрослых, связанные с вызывающим зависимость дизайном платформ.

Например, компания Meta не учла определенные особенности дизайна Instagram и Facebook, такие как высокоперсонализированные рекомендации, автовоспроизведение и бесконечная прокрутка, которые постоянно показывают пользователям новый контент.

Эти функции усиливают желание пользователя продолжать прокручивать ленту и переводят мозг в "режим автопилота", что способствует формированию вредных привычек и компульсивному использованию, убеждены в ЕК.

Кроме того, компания Meta не учла имеющуюся информацию о времени, которое несовершеннолетние проводят в Instagram или Facebook ночью, а также о том, как оптимизация различных форматов – таких как Reels и Stories – может привести к чрезмерному или компульсивному использованию сервисов.

Доказательства также свидетельствуют о том, что нынешние меры компании Meta по снижению рисков, связанных с вызывающим зависимость дизайном, не смогли эффективно их устранить.

Например, инструменты управления временем в Instagram и Facebook, включая те, что активированы по умолчанию для подростков, можно легко отключить, и они не приводят к существенному сокращению и контролю использования сервиса.

Кроме того, Комиссия считает, что средства родительского контроля Meta эффективны лишь в том случае, если родители и опекуны обладают соответствующими техническими знаниями, а также затрачивают усилия и время, чтобы эффективно их понять. Это подрывает эффективность таких мер в борьбе с рисками, присущими вызывающему зависимость дизайну Instagram и Facebook.

Меры Meta по повышению осведомленности, такие как советы и ссылки на ресурсы по вопросам психического здоровья, доступные через отдельную страницу "центра безопасности", по-видимому, не обеспечивают достаточного снижения риска, связанного с вызывающим зависимость дизайном Facebook и Instagram.

На данном этапе расследования Комиссия считает, что Meta должна внести изменения в дизайн как Instagram, так и Facebook. Например, путем отключения по умолчанию ключевых функций, вызывающих зависимость, таких как "автовоспроизведение" и "бесконечная прокрутка", введения эффективных "перерывов в использовании" и адаптации системы рекомендаций, чтобы сделать её менее ориентированной на привлечение пользователей.

Теперь компания Meta может ознакомиться с документами по делу о расследовании Комиссии и предоставить письменный ответ на предварительные выводы. Параллельно с этим будут проведены консультации с Европейским советом по цифровым услугам.

Если выводы Комиссии в конечном итоге подтвердятся, Комиссия может принять решение о невыполнении требований, что может привести к наложению штрафа, пропорционального характеру, тяжести, повторяемости и продолжительности нарушения, размер которого не может превышать 6% от общего мирового годового оборота компании.

Напомним, в конце апреля Европейская комиссия обвинила компанию Meta в неспособности защитить детей младшего возраста от вредного воздействия социальных сетей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает к единому подходу ЕС в отношении ограничений социальных сетей для детей.