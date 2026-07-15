ЕС больше не будет давать защиту украинцам, бегущим от службы: изменения первоначально одобрены

Послы ЕС поддержали продление временной защиты для украинцев с введением нового положения, согласно которому новоприбывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на этот статус только при отсутствии проблем с военно-учетными документами.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Согласованное послами ЕС решение о продлении временной защиты для украинцев в ЕС до 4 марта 2028 года было принято с поправками, согласно которым защита в дальнейшем не будет предоставляться новоприбывшим военнообязанным, бегущим от мобилизации.

"Признавая одновременно и необходимость защитить перемещенных лиц, и потребность Украины защищаться от России, ведущей противоправную захватническую войну, страны ЕС согласились, что временная защита должна предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязанности в Украине", – отмечается в заявлении.

"Учитывая оборонные потребности Украины, дальнейшая временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил требования в отношении своих военных обязанностей в Украине. Это ограничение будет применяться только к новым претендентам на получение временной защиты. Оно не коснется тех, кто уже имеет временную защиту в ЕС", – уточняется в заявлении.

На практике для получения временной защиты необходимо будет доказать отсутствие проблем с учетом и службой – например, предъявив паспорт с украинским штампом, подтверждающим легальный выезд за границу, или предоставив бумажный либо электронный документ, подтверждающий выполнение предусмотренных законом обязательств по военной службе.

Отметим, что утверждение на уровне послов – это промежуточный этап процедуры. Официальное утверждение решения ожидается позднее в июле.

Как сообщала "Европейская правда", 26 июня Европейская комиссия обнародовала свое предложение о продлении Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС, еще на год.

Европейский Союз планирует принять решение о статусе украинских беженцев уже в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.

Подробнее читайте в статье: Уклонистам здесь больше не рады: как ЕС меняет правила предоставления убежища для украинцев.