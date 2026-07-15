ЄС відмовлятиме у захисті українцям, які втікають від служби: зміни початково затвердили

Посли ЄС підтримали продовження тимчасового захисту для українців із нововведенням про те, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Погоджене послами ЄС рішення про продовження тимчасового захисту для українців у ЄС до 4 березня 2028 року ухвалили зі змінами, що захист надалі не надаватимуть новоприбулим військовозобов’язаним українським громадянам, які втікають від мобілізації.

"Визнаючи одночасно і необхідність захистити переміщених осіб, і потребу України оборонятися від Росії, яка веде протиправну загарбницьку війну, країни ЄС погодилися, що тимчасовий захист слід надавати лише тим, хто виконує свої військові обов’язки в Україні", – зазначають у заяві.

"Беручи до уваги оборонні потреби України, подальший тимчасовий захист надаватиметься лише тим, хто виконав вимоги щодо своїх військових обов’язків в Україні. Це обмеження застосовуватиметься лише до нових претендентів на отримання тимчасового захисту. Воно не буде стосуватися тих, хто вже має тимчасовий захист у ЄС", – уточнюють у заяві.

На практиці для отримання тимчасового захисту потрібно довести відсутність проблем з обліком та службою – наприклад, показавши паспорт з українським штампом, що підтверджує легальний перетин кордону на виїзд, або ж надати паперовий чи електронний документ, який підтверджує виконання передбачених законом зобов’язань щодо військової служби.

Зазначимо, затвердження на рівні послів є проміжним кроком у процедурі. Офіційне затвердження рішення очікується пізніше у липні.

Як повідомляла "Європейська правда", 26 червня Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік.

Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців вже у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

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