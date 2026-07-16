ЗМІ: Британія планує розробити власні балістичні ракети і поставити їх Україні

Велика Британія підписала контракти з кількома компаніями на розробку першої за понад пів століття балістичної ракети, прагнучи як підтримати Україну, так і зменшити залежність Європи від американської зброї.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, Міністерство оборони країни спростило технічні вимоги, щоб прискорити розробку та передати зброю Україні у 2027 році.

Оборонні компанії, що беруть участь у програмі під назвою Nightfall, повинні успішно пройти випробування, перш ніж отримати контракти на виробництво ракет, зазначили джерела.

За словами співрозмовників, попередні контракти мали бути підписані до березня, але їх укладення затрималося приблизно на два місяці.

Випробувальні пуски мають розпочатися протягом 12 місяців, а поставки – наприкінці 2027 року. Зазвичай розробка та введення в експлуатацію балістичних ракет займає понад десятиліття.

Ця програма переслідує дві цілі: забезпечити Україну ресурсами для відбиття повномасштабного російського вторгнення та розширити власні оборонні можливості Європи в умовах менш надійної підтримки з боку США.

Спочатку проєкт Nightfall передбачав дальність понад 600 кілометрів, боєголовку вагою 300 кілограмів та вартість менше 500 тисяч фунтів стерлінгів (674 тисяч доларів), не враховуючи вартості боєголовки, пускової установки та витрат на розробку.

Після отримання відгуків від представників галузі ці параметри були скорочені до дальності 500 км, боєголовки вагою 200 кг та максимальної вартості 800 тисяч фунтів стерлінгів за ракету.

Ця зброя також повинна мати можливість запуску з різних транспортних засобів, здатних швидко послідовно випускати кілька ракет.

Крім того, вона має працювати в умовах бойових дій з радіоелектронними перешкодами, водночас залишаючись достатньо простою для виробництва 10 систем на місяць з мінімальним зовнішнім експортним контролем.

Десять держав Європи, включаючи Україну, у понеділок, 13 липня, за результатами установчого засідання у Парижі заявили про створення інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.

Раніше "Європейська правда" з власних джерел дізналася, які саме українські та європейські виробники були запрошені на установче засідання "антибалістичної коаліції".