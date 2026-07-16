17 июля ЕС примет "антидроновые" санкции в ответ на российские воздушные удары по Украине

Совет ЕС в пятницу, 17 июля, должен принять в письменной форме новый мини-пакет санкций против России, анонсированный главным дипломатом Евросоюза Каей Каллас в ответ на постоянные атаки России на гражданское население Украины.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно от дипломатов ЕС.

Новый мини-пакет санкций против России в ответ на усиление российских баллистических атак против гражданского населения Украины будет утвержден ЕС 17 июля.

"Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) согласился начать письменную процедуру утверждения, поэтому этот пакет санкций будет официально принят завтра", – заявил один из собеседников "Европейской правды".

Пакет, который должен быть принят 17 июля, будет направлен против юридических лиц и физических лиц, причастных к производству ударных дронов "Шахед" и "Герань" на территории России.

Напомним, предложения о новых ограничениях против России были внесены главным дипломатом ЕС Каей Каллас после очередного массированного российского обстрела Киева в ночь на 2 июля.

Тогда Каллас заявила, что предложит применить санкции к более широкому кругу компаний, поддерживающих ВПК России, в ответ на эти удары.

Как сообщала "Европейская правда", изначально планировалось, что дополнительные санкции против России в ответ на ее массированные атаки на Украину будут утверждены в ходе заседания министров иностранных дел ЕС 13 июля, но этого не произошло.

По данным СМИ, новые санкции планируется применить в общей сложности к пяти юридическим лицам и одному физическому лицу, причастным к разработке и производству компонентов, повышающих боевые возможности российских дронов "Шахед" и "Герань".